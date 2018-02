Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la recta final del sexenio del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no se le debe dar carpetazo al llamado Plan Michoacán, que implementó el gobierno federal en el 2014, con el propósito de aplicar acciones focalizadas en materia de seguridad y desarrollo económico para el estado, señaló el diputado federal, Marko Cortés Mendoza.

A propósito de la caravana que realiza el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en distintos puntos del país para exigir a la federación que no castigue económicamente a los estados cuyos gobernadores no se le han “alineado”, así como la extradición inmediata del ex gobernador César Duarte, el coordinador de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión señaló que en Michoacán también hay sanciones pendientes.

Sin especificar nombres, dijo que deben ser sancionados quienes cometieron ilícitos, pero también quienes hicieron las cosas mal.

Y es que, desde su punto de vista, el estado continúa sufriendo los estragos de una intervención que generó más dificultades que soluciones.

“Fue una pésima decisión del gobierno federal mandar a un comisionado con amplísimas facultades meta constitucionales, fue un fracaso que aún seguimos pagando”, exclamó, con la acotación de que les toca a los michoacanos y sus representantes en los tres órdenes de gobierno sumarse a la exigencia del mismo respeto y justicia que hoy reclaman los chihuahuenses.

Flv Nz