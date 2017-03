Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Roger Federer y Rafael Nadal se verán las caras una vez más este miércoles 15 de marzo en el ATP World Tour, será el capítulo número 36 de su rivalidad. Con una plaza en los cuartos de final del BNP Paribas Open 2017 como destino, español y suizo protagonizarán el segundo choque de la temporada tras disputar la final del Abierto de Australia el pasado mes de enero.

“Estoy muy motivado. Lo dije en mi primera rueda de prensa: he venido aquí a jugar ante tipos como Rafa” aseguró Roger. “El partido de Australia me ayuda un poco pero, en realidad, todavía estoy en mi proceso de regreso. Lo intentaré enfocar como otra oportunidad para sustentar mi nivel para el resto de la temporada”.

