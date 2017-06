Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este jueves, Javier “Chicharito” Hernández Balcázar cumple 29 años de edad, y su club el Bayer Leverkusen, no dejó pasar la ocasión para enviarle una felicitación y un reconocimiento a su talento.

El club teutón difundió una imagen en redes sociales en la que destaca que el exjugador del Real Madrid, es amado por los aficionados, además de destacar su aporte en la Selección Mexicana, al calificarlo como “histórico”, por ser el máximo anotador del cuadro Azteca.

“Ídolo de millones de aficionados, todo lo mejor en tu día, Javier”, así el cuadro de las aspirinas reconoce el aporte del también exjugador de Chivas.

Javier Hernández Balcázar nació el 1 de junio de 1988 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente es el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana con 47 goles.

🎉Today is Chicharito's birthday!🎉

On Saturday, he became Mexico's top scorer in history – today he turns 29!

¡Feliz cumpleaños @CH14_! pic.twitter.com/WjDcONN9z0

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 1, 2017