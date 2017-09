Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) no investiga en Michoacán delitos relacionados con la filtración o injerencia de células delictivas en campañas electorales. Ese tipo de asuntos se indagan en otras latitudes, indicó el titular de la instancia federal, Santiago Nieto Castillo.

“No tenemos hasta este momento denuncias, lo que tenemos en temas de relación de financiamiento ilícito en las campañas electorales o de recursos de procedencia ilícita están focalizados en Nayarit y Coahuila como asuntos vinculados con el 2017”, apuntó.

A pregunta expresa, pormenorizó que en Michoacán hay en este momento dos investigaciones por peculado electoral, que tienen que ver con condicionamiento de programas sociales, y otras dos que implican a partidos políticos (no especificó cuáles) por no rendir informes a la autoridad electoral respecto al origen y destino de recursos.

A la fecha, están privados de la libertad el exgobernador interino, Jesús Reyna García; el expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera Solorio; el exalcalde de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, y la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, todos ellos supuestamente vinculados al grupo delincuencial autodenominado Los Caballeros Templarios.

En el contexto de su visita al estado, el fiscal electoral hizo un llamado a los partidos políticos para que eviten el financiamiento ilícito en las campañas electorales, y la ciudadanía para que denuncie a quien pudiera estar relacionado con grupos delincuenciales.

Siempre habrá ese peligro: Fausto Vallejo

Por separado, el exgobernador de la entidad por el Partido Revolucionario Institucional, Fausto Vallejo Figueroa, manifestó que con financiamiento público o sin él siempre habrá el peligro de que se filtren grupos delincuenciales a los procesos electorales.

“Yo viví con dos-tres alcaldes en mi proceso como candidato a gobernador, que no hay que generalizar y no hay que satanizar como lo han hecho de que fue una elección de narco-política”, declaró, con énfasis en que se debe poner especial cuidado para que no sean amagados los aspirantes a un cargo de elección popular y el día de la contienda no haga de las suyas la delincuencia organizada.

jcms