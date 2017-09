Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo jueves 14 de septiembre a partir de las 23:00 horas comenzará la instalación de los comercios tolerados con motivo de la verbena popular patria en el primer cuadro de la ciudad, donde se garantizará el cumplimiento al bando solemne que impide la presencia de ambulantes, señaló el secretario de servicios públicos municipales, José Luis Gil Vázquez.

Recordó que serán mil 038 tolerancias a comerciantes a los que se les informó sobre las medidas precautorias para la instalación y la realización de las fiestas a fin de que no sean propensos a alguna infracción ya sea por la dirección de merados, protección civil, jurisdicción sanitaria y todas las áreas que confluyen en la vigilancia de este tipo de eventos.

El funcionario municipal aseveró que más allá de los permisos en mención no habrá más tolerancias para vendedores ambulantes “no habrá ninguna tolerancia de vendedores ambulantes, hasta 2015 se otorgaron 600 tolerancias ambulantes, pero al igual que el año pasado eso no estará presente este año”.

Comentó que los inspectores del área de mercados y de inspección y vigilancia mantendrán vigilancia permanente en los arcos de seguridad que se instalarán por parte de la Policía Municipal para controlar el acceso hacia el centro histórico para evitar que ingresen más vendedores de los permitidos.

Refirió que no se permitirá tampoco que en los arcos de seguridad se coloquen comerciantes de los que año con año suelen venir de otros puntos de la ciudad a intentar comerciar sus productos.

La colocación de puestos semifijos será en calles como Vasco de Quiroga, Humboldt, Bartolomé de las casas, Fray Antonio de san Miguel, Plaza Valladolid, la Cerrada de san Agustín, el Jardín Altamirano, la Explanada de biblioteca pública y el Templo de mater dolorosa, entre otros.

CA