Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La filtración de un documento a nivel nacional por medio del cual el columnista, Carlos Loret de Mola afirma que el ex mandatario estatal priista, Fausto Vallejo Figueroa Vallejo autorizó presuntamente a la entonces secretaria de finanzas y administración, Marcela Figueroa Aguilar a realizar las “transferencias necesarias entre cuentas bancarias del gobierno cuando las necesidades financieras del estado lo ameriten, obedece a un tema “mediático y político que además entorpece las investigaciones”, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Adriana Hernández Íñiguez.

En entrevista la también coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que no se ha dado un procedimiento correcto al tema, pues recordó que la titular de la Contraloría General del estado, Silvia Estrada Esquivel dio a conocer “de manera mediática” en conferencia de prensa que se presentarían las denuncian penales en contra de dos ex gobernadores y seis ex funcionarios estatales por presuntos delitos cometidos en contra de erario público estatal, así como por fraude y abuso de atribuciones y después notificaron a los involucrados.

Hernández Iñiguez destacó que los priistas se mantendrán respetuosos de la legalidad, “pues para eso existen las instancias correspondientes, para eso existe la ley, quienes acusan tiene la oportunidad de demostrar que los señalamientos son correctos y quienes son acusados tiene la libertad de defenderse”.

En este sentido destacó que si el propósito real de las autoridades estatales fuera actuar de fondo en el tema de las finanzas públicas de Michoacán, deberían revisas desde el año 2007 cuando el ejecutivo del estado era el perredista, Lázaro Cárdenas Batel y el gobierno que encabezó, Leonel Godoy Rangel cuando, dijo, “se dio el origen de la deuda pública del estado”, al considerar que la situación económica actual es consecuencia de los actos inmediatos anteriores que realizaron dos gobierno perredistas.

“Yo creo que esa sería una buena imagen y mensaje a la ciudadanía michoacana de que no se actúa en un revanchismo político en contra de un gobernante de un partido especifico y que la finalidad es transparentar de manera general que paso con las finanzas del estado”, destacó.