Por: Len

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La periodista Rachel Maddow, de la cadena MSNBC, dijo el martes en redes sociales que había obtenido la declaración de impuestos del magnate inmobiliario correspondiente a 2005 y que iba a divulgarla en su programa de televisión.

Dicha declaración de impuestos, brindada a Maddow por el periodista David Cay Johnston, muestra que el magnate reportó pérdidas por 103 millones de dólares ese año, sin ofrecer detalles al respecto.

El presidente Donald Trump tuvo un ingreso de 153 millones de dólares en 2005 y pagó 36.5 millones de dólares en impuestos ese mismo año, pagando una tasa de casi 25% gracias a un gravámen que desde entonces él mismo ha tratado de eliminar, de acuerdo con documentos tributarios recién difundidos.

Este miércoles, un funcionario de la Casa Blanca mostró el enfado del gobierno de Estados Unidos ante filtración de una declaración de impuestos del presidente Donald Trump.

“Sabes que estás desesperado por captar audiencia cuando estás dispuesto a violar la ley para impulsar una noticia sobre dos páginas de una declaración de impuestos de hace más de una década”, reveló a medios de comunicación.

Las “dos páginas” a las que se refería, eran las correspondientes al formulario 1040, el que usan los ciudadanos estadounidenses para declarar sus impuestos y donde aparece reflejado el monto de los ingresos de la persona, así como el dinero que le correspondió pagar en tributos.

Por su parte, Trump alega que la presunta filtración no es más que una noticia falsa.

“¿Acaso alguien de verdad que un reportero, del que nadie nunca ha escuchado, revisó su buzón de correo y encontró mi declaración de impuestos? ¡Noticias Falsas!” tuiteó el mandatario estadounidense.

Does anybody really believe that a reporter, who nobody ever heard of, "went to his mailbox" and found my tax returns? @NBCNews FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2017