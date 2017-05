Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Charlotte Flair, otra de las divas de la WWE fue víctima de una filtración de fotografías íntimas en la red. En una de las imágenes aparece la excampeona de la categoría femenil, totalmente sin ropa, posando frente el espejo.

Luego de que sus fotos se viralizaran rápidamente en las redes sociales, la atleta manifestó que no autorizó la publicación de las mismas y pidió que fueran removidas de internet.

“Mis fotos privadas fueron robadas y publicadas sin mi consentimiento. Las imágenes tiene que ser borradas de internet de inmediato”, publicó en su cuenta de Twitter la hija de Ric Flair.

Private photos of mine were stolen and shared publicly without my consent. These images must be removed from the Internet immediately.

