Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Poco antes del lanzamiento oficial del nuevo iPhone, se han filtrado rumores sobre el nuevo modelo.

El portal 9to5Mac tuvo acceso a detalles del iPhone 8, iPhone X y un nuevo Apple watch que ahora permite hacer llamadas.

Entre las novedades, los auriculares incluirán ilminación de retrato para crear disparos similares a las de las cámaras réflex digitales.

Además la pantalla, llamada True Tone, corrige el balance de blancos, parecido a la teconología del iPad Pro, y con una resolución de 1125 x

2436.

El reconocimiento de huella dactilar de identificación se reemplazará por un programa de reconocimiento facial, denominado “ID de rostro”.

Can’t stop watching this Face ID setup animation from the leaked iOS 11 GM build. So cute! pic.twitter.com/SMvjFo7Was

— Mike Rundle (@flyosity) 9 de septiembre de 2017