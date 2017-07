Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Boletín).- En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ha dado paso a una nueva etapa en su vida institucional, en la que el ingreso irregular, por presiones o por influyentismo ha quedado desterrado. Quienes ocupan un espacio en los programas académicos que se ofrecen es con base en su capacidad académica y por haber cumplido con los requisitos establecidos previamente en la Convocatoria de Ingreso, bajo un proceso de total transparencia.

Todos los sectores de la sociedad -de manera muy especial los jóvenes- exigen fin a la corrupción y no más prácticas que vayan en contra de las normas establecidas para el buen desarrollo de la sociedad, por lo que la Casa de Hidalgo no puede ser ajena a ese reclamo social, aseveró el rector Medardo Serna González, quien anunció que de acuerdo con el calendario de la Convocatoria 2017-2018, este martes 11 de julio se darán a conocer los resultados de los exámenes de selección aplicados el pasado mes de julio.

Destacó que desde el año pasado, con el lanzamiento de la Convocatoria 2016-2017, se diseñó un proceso de ingreso en el que se da un rotundo no a prácticas como la presión, el chantaje o las “palancas” para obtener un lugar en las carreras que se ofrecen. El principio es elemental, matricular a alguien que no haya cumplido con los trámites o con un desempeño académico no suficiente, representaría una práctica de corrupción y eso no debe permitirse porque debe haber un profundo respeto por el esfuerzo de aquellos estudiantes que cumplen con las normas.

La única vía para ingresar a la Máxima Casa de Estudios de Michoacán es cumplir en tiempo y forma con los requisitos de la Convocatoria aprobada por el Honorable Consejo Universitario y alcanzar los mejores puntajes en el respectivo examen de selección.

Ningún funcionario o directivo de la Universidad Michoacana, ni siquiera el propio rector, tiene facultades para promover un ingreso irregular a la Casa de Hidalgo y quien lo intente corre el riesgo de ser sancionado.

Lo mismo aplica hacia el exterior, ninguna organización estudiantil, gremial, social, civil, comercial o política, tiene atribuciones para promover ingresos irregulares a la Universidad Michoacana. No se pueden dar espacios en “paquete” para determinado grupo porque es privilegiar a unos por encima de otros.

Se invita a la sociedad en general a que denuncie cualquier acción contraria al proceso de transparencia y ante todo que no se deje sorprender por quienes ofrezcan “lugares” en la Universidad, a cambio de alguna remuneración económica o por otro tipo de intercambio.

Igualdad de oportunidades

El rector Medardo Serna González destacó que en la Universidad Michoacana las oportunidades de ingreso son iguales para todos, a través de una Convocatoria emitida con toda oportunidad, ampliamente difundida y lo suficientemente clara, ofreciéndose 12 mil 032 lugares para los 43 programas del nivel licenciatura, con un número bien definido para cada uno de éstos, de acuerdo a la aprobación de cada uno de los Consejos Técnicos de Escuelas y Facultades.

Como medidas para garantizar la transparencia en el proceso de ingreso, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha implementado una serie de medidas que tienen el propósito de brindar más oportunidades a los jóvenes y dar garantías de igualdad:

Fe notarial: Durante todo el proceso de ingreso, desde la apertura de la Convocatoria, la aplicación de los exámenes, la concentración de los mismos para su revisión y la próxima publicación de resultados, un notario público ha dado fe de los pasos seguidos, a efecto de garantizar la imparcialidad.

Ampliación de espacios por carrera: Con relación a la Convocatoria 2016-2017, para este año se amplío en mil 231 lugares la capacidad de ingreso; en cada una de las carreras, a excepción de aquellas del área de la Salud en la que hay una relación directa con la capacidad de campos clínicos, se amplío la capacidad de recepción de alumnos.

Examen propio: Con la participación de un centenar de profesores de la propia Universidad Michoacana, se diseñó y aplicó (con excepción del área de la Salud) un examen de selección propio en el que se tomaron en cuenta las recomendaciones pedagógicas y académicas de los especialistas. Se estudia la viabilidad de que para el próximo año se incluya la DES de la Salud.

Examen por área del conocimiento: Se aplicaron exámenes para cada área del conocimiento, con preguntas específicas de acuerdo a la elección de estudio de los participantes.

Nueva convocatoria: El Honorable Consejo Universitario autorizó el lanzamiento de una segunda convocatoria para las carreras de licenciatura en las que inicialmente el número de solicitudes no rebasó el cupo programado, además de Técnico en Enfermería y Bachillerato.

Ampliación Nodos: En un esfuerzo en el que participan junto con la Universidad Michoacana tanto el Gobierno del Estado como gobierno municipales, se ha ampliado el número de Nodos de Educación a Distancia para que más jóvenes y adultos de diferentes regiones de Michoacán puedan tener la oportunidad de estudio sin la necesidad de salir de sus lugares de origen y con la posibilidad de elegir horarios que choquen con sus actividades de trabajo y atención del hogar.

Ocho nuevas carreras: En el lapso de dos años, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha creado ocho nuevas carreras con las que se dan nuevas opciones de estudio para los jóvenes. Se trata de Licenciatura en Ingeniería en Energía y Sustentabilidad, Licenciatura en Ingeniería en Innovación Tecnológica de Materiales, Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública, Licenciatura en Mercadotecnia y Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica.

