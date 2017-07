Por: Maribel Nieves Aguilar/ @Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comisión de educación del congreso local determinó llamar a comparecer al secretario de educación del estado, Alberto Frutis Solís derivado a que incumplió con el mandato de los legisladores locales de presentar un proyecto de reingeniería a la dependencia estatal que venció el pasado 30 de junio, además de que no ha iniciado con la auditoría externa propuesta también por los parlamentarios.

Es el segundo año consecutivo en que el titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) incumple con los mandatos del legislativo, en ambos casos, al no presentar la propuesta de reingeniería a la dependencia, lo que, a decir del diputado integrante de la comisión de educación, Mario Armando Mendoza Guzmán, no ha permitido la claridad y transparencia, además de que es la dependencia que más recursos estatales ejerce de manera anual, (para este año 2017 se le etiquetaron más de 20 mil 798 millones de pesos).

En una entrevista previa, la diputada local y presidenta de dicha comisión legislativa, Xóchitl Ruiz González, indicó que por cuarta ocasión permitieron posponer la fecha para la comparecencia del encargado de la política educativa del estado, al advertir la necesidad de que se aclare la situación que guarda principalmente en el tema financiero como en la asignación de plazas.

Para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) los temas que debe responder Frutis Solís son: En materia administrativa: Finiquitar el proceso de cambios de administración del ciclo escolar 2016-2017 de forma bipartita; Aclarar y corregir la duplicidad de 600 propuestas de clave en los sistemas Estatal y federal; garantizar la estabilidad laboral para la promociones del personal de apoyo a docentes; la atención médica a pensionados y jubilados del sistema estatal; y la regularización de 200 trabajadores de apoyo a la educación.

Mientras que en el tema económico: el pago de bonos del sistema estatal que están pendientes desde hace dos años; el adeudo con mil 300 trabajadores por servicio eventual por el mismo periodo de tiempo; el pago de interinatos prejubilatorios y el pago a los programas educativos.

