Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Hay una frase que dice: el tochito es vida, y creo que es literal, porque me devolvió las ganas de salir adelante”, compartió Joselyn Cervantes, miembro y capitana de Panteras Flag Morelia, equipo de fútbol bandera.

Para Joselyn el practicar el Flag Football, como es conocido en Estados Unidos, sirvió como motivación luego que por un accidente tuvo una operación en la columna, y por ello existiera la posibilidad de que no pudiera volver a desempeñar un deporte.

“Yo tuve una operación hace cinco años de columna; al ‘tocho’ llegué hace tres años y me devolvió la energía de volver a jugar. Después del accidente pensé que no iba a poder hacer ningún deporte, porque ha sido muy complicada la rehabilitación y todavía estoy en proceso de fortalecimiento, pero esto es lo que me despierta”, comentó la joven nacida en la Ciudad de México y que radica en Morelia.

La capitana de Panteras Morelia Flag destacó que el tochito es un deporte en el que se fomenta la unión del equipo y pese a que se requiere de un esfuerzo físico, no es rudo como se piensa.

“No veo una complicación para practicarlo, al contrario, te das cuenta de las fortalezas que puedes tener; por ejemplo al enfrentarse a equipos que tienen jugadoras más fuertes y sólo se dedican a eso, pero sabes les puedes dar batalla”, subrayó.

La estudiante de la Maestría de Ciencias Biológicas comentó que desde hace un año que se unió al equipo de Morelia, y siempre ha recibido el apoyo de su familiares y amigos; “ellos me dicen que soy muy ruda, pero es parte del juego. En general, no he recibido comentarios negativos por practicar el tocho”.

El futbol bandera, un deporte formativo: entrenador

El futbol bandera o el tochito, como también es conocido, es un deporte que se ha practicado en Morelia desde hace varios años, pero ante la falta de apoyos los equipos han desaparecido.

En contraste y pese a las adversidades, desde hace cinco años existe el proyecto de las Panteras Flag Morelia, conformado por 20 mujeres y que ha tenido una destacada participación en este deporte a nivel nacional.

El entrenador de las Panteras, Mauricio Jiménez, explicó que este deporte se practica más en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México; pero en Morelia a las jóvenes les ha llamado la atención al ser un deporte de velocidad y que no es complicado aprenderlo.

“Si te gusta el futbol americano y tiene ganas, no es nada difícil practicarlo; cualquier niña lo puede hacer, pero se requiere mucha disciplina, porque como no hay contacto físico tenemos que repasar mucho las jugadas”, pormenorizó el técnico que desde hace dos años está al frente del conjunto femenil.

Explicó que aunque este deporte tiene reglas similares al futbol americano, la diferencia está en que en el “flag” no se permiten los bloqueos y en lugar del tacleo se quitan las banderas, por lo que se evita el contacto físico entre las mujeres.

El entrenador dijo que para practicar esta disciplina deportiva no se requiere hacer un gasto fuerte, al sólo necesitar comprar las banderas, unos zapatos deportivos, el balón y un pants; y en el caso de las Panteras, por ser una asociación civil sin fines de lucro, sólo se cobra una inscripción de mil 800 pesos de manera anual, y por la cual se les dota de dos uniformes a cada una de las jugadoras.

Reconoció que ante la falta de apoyos por parte de la iniciativa privada y autoridades, el gasto más fuerte para las integrantes del equipo son los viajes que tienen que hacer para ir a competir a otras entidades del país, por lo que los recursos los consiguen a través de rifas u otras actividades.

Mauricio Jiménez enfatizó que los equipos conformados por mujeres son más responsables, dedicados y disciplinados, por lo que hizo la invitación a los padres de familia para que permitan a sus hijas acercarse a este deporte, en el cual varias universidades importantes del país han puesto interés y ofrecen becas a las jugadoras más destacadas para que tengan una carrera.

Las Panteras Flag Morelia son actualmente 20 jugadoras, que van desde los 12 hasta los 30 años, y entrenan de lunes a sábado, de 17:00 a 19:00 horas entre semana, y los fines de semana de 9:00 a 12:00 horas, en el campo 3 de Ciudad Universitaria en Morelia.

Entre los logros más recientes, las Panteras Flag llegaron hasta la semifinal en la categoría intermedia de la Asociación de Flag Football Femenil de Occidente (AFFFO), liga conformada por 109 equipos del país y en la que están rankeadas en el lugar 10; además también participan en la Asociación de Flag Football del Estado de México (AFFEMEX), torneo en el que participan las principales universidades privadas y en la que se ubican en la posición 14.