Por: Héctor Jiménez/ @Hecorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora Yadira Arellano Mendoza presentó en el teatro José Rubén Romero de Morelia su cortometraje “Sin palabras”, que trata sobre la inclusión de personas con discapacidad y fue realizado con apoyo económico del Programa de Coinversiones para la Producción Artística de Michoacán.

Antes de la proyección del corto, se presentó una mesa de diálogo en la que cuatro expertos hablaron sobre la inclusión de personas con discapacidad. La asesora pedagógica María Luisa Vega Monroy afirmó que la inclusión no debe iniciar con cambios físicos en la ciudad sino de mentalidad pues, ejemplificó, no sirve de mucho contar con un intérprete de señas en eventos públicos si no se le pone en un lugar con suficiente luz o se bloquea la visibilidad.

Gerardo Herrera Pérez, coordinador de Estudios, Divulgación y Capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), afirmó que la sociedad michoacana más que incluir necesita convivir con las personas con discapacidad, iniciando por reconocer que sus derechos humanos son iguales a los de cualquier otro individuo.

María del Carmen León Esparza, docente de lenguaje de señas bilingüe, criticó que el sistema educativo mexicano no está preparado para la inclusión de niños con discapacidad, pues éstos simplemente son insertados en un ambiente en el que no se pueden comunicar con alumnos, maestros o directivos.

Ramona Polino Colorado, jefa del departamento de Programas Estatales del Sistema Estatal de Creadores de la Secretaría de Cultura de Michoacán (SECUM), explicó que la directora Arellano Mendoza fue una de las 25 beneficiarias del programa coinversiones, el cual tenía como una de sus temas de convocatoria la inclusión de personas con discapacidad.

La realizadora destacó la participación de la actriz sorda Tadioscary Chávez, en uno de los papeles protagónicos del cortometraje y afirmó que todas las personas deberían aprender el lenguaje de señas, pues de otra forma “pierden la oportunidad de estar en contacto con personas maravillosas”.

kpmg