Por: Ibeth Cruz/ @ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De ser aprobado como se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos para la Federación (PPEF) de 2018, Michoacán dejaría de percibir mil 220.7 millones de pesos si se compara con el Presupuesto de Egresos para la Federación (PEF) que fue autorizado para este año.

En poder de MiMorelia.com se cuenta con una copia del análisis comparativo que realizó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) sobre el gasto federalizado autorizado para este año y lo proyectado para 2018 a Michoacán, en el que se muestran cuadros con información en el Ramo 28 Participaciones Federales, Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, Protección Social en Salud y Convenios de Descentralización y Reasignación, Ramo 23 Provisiones Salariares y Económicas, así como Recursos para programas de subsidios y proyectos de inversión.

El documento muestra que existe una variación negativa para el estado en los recursos federales para el siguiente año, ya que se estiman 54 mil 571.1 millones de pesos, es decir, mil 220.7 millones de pesos menos que lo autorizado para ejercerse en este ejercicio fiscal.

La reducción proyectada se concentra en el Ramo 33 Provisiones Salariales y Económicas, Convenios de Descentralización y Reasignación, así como en el apartado de Protección Social en Salud, rubros para los cuales no existe estimación presupuestaria para 2018, por lo que en caso de que los diputados federales, principalmente los electos por distritos michoacanos, no establezcan cantidades en estos apartados, la entidad no recibirá los 4 mil 830.5 millones de pesos que fueron etiquetados para estos conceptos en este año.

Cabe mencionar que dentro del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas se establecen partidas como el Fondo Metropolitano que para esta anualidad obtuvo un recurso de 19 millones de pesos, así como Proyectos de Desarrollo Regional donde se contemplaba infraestructura para municipios como Cuitzeo, Huandacareo, Cherán, Paracho y otros con un presupuesto de 881 millones de pesos, lo que podría afectar las obras que bajo este concepto han realizado las demarcaciones contempladas.

Al igual se ha dejado sin recurso al Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad que para este ejercicio fiscal se le destinaron 15.2 millones de pesos.

Dentro del Ramo 23 también se encuentra el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por lo que de no etiquetársele recursos los 113 municipios michoacanos se verían afectados con más de 333.9 millones de pesos menos para sus administraciones en el siguiente año.

Por el contrario es de mencionarse que el PPEF 2018 contempla aumentos en el Ramo 28 Participaciones Federales al pasar de 22 mil 216.1 millones a 24 mil 890.3 millones de pesos, mientras que el Ramo 33 de Aportaciones Federales estima aumento de 2 mil 674.e millones de pesos para 2018.

CA