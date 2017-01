Morelia, Michoacán (MiMorelia.com) La naturaleza en ocasiones puede ser enigmática y causarnos más impresión que la ficción. Tal es el caso de esta fotografía que ha dejado a los científicos de U.S.A boquiabiertos.

Según el New York Times, la fotografía fue compartida en un grupo sobre pesca y vida silvestre de Facebook. Y más tarde fue compartida en Twitter.

En la fotografía aparecen un grupo de peces que parecen estar saltando en una ola de agua. Según los científicos, suponen que el hielo del lago pudo expandirse en el invierno generando las deformaciones. Otros piensan que la pared fue levantada como resultado de la acción de fuertes vientos.

File this under things you don't see everyday: Fish frozen in ice. Get the full story → https://t.co/rytCQVAj0U

Pic: Kelly Preheim pic.twitter.com/OVGqdZI45x

— US Dept of Interior (@Interior) January 13, 2017