Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La visita de Lars Løkke Rasmussen, primer ministro de Dinamarca, a tierras michoacanas resulta un pretexto histórico para regresar en el tiempo a los años de su connacional Fray Jacobo Daciano, allá en el siglo XVI.

Como recupera el Colegio de Michoacán (Colmich), Jacobo Daciano fue originario de Dinamarca y llegó a tierras michoacanas en 1543, aproximadamente, para acompañar a Vasco de Quiroga en la encomienda de evangelizar a los nativos de la otrora Nueva España.

Quien fuera príncipe de Dinamarca, según la historia no comprobada, por ser hijo de los reyes Juan y Cristina, dejó todo lujo que por derecho le correspondía para tomar los hábitos en la orden franciscana.

También se pronunció en vida a favor del derecho a la igualdad para todos, lo que implicaba a los recién “descubiertos” de las llamadas Indias.

Con su idea del rechazo al racismo, Jacobo criticó la iglesia como institución en la Nueva España, pues su pensamiento no concebía el que no hubiera sacerdotes indígenas y no se les permitiera participar de estas actividades religiosas a los nativos de tierras americanas.

En este sentido, el danés pasó a ser recordado por sus actos de amor y caridad, pese a que en aquellos terrenos eran escasas dichas muestras que se circunscribían más en la compasión del maltrato al prójimo.

El Colmich en palabras de Alberto Carrillo Cázares destaca así al personaje: “La historia regional del noroeste de Michoacán está ligada en su etapa de cristianización a una figura de la más alta calidad humana y del más cabal espíritu evangélico, el franciscano fray Jacobo Daciano”.

Y es que sus actos no sólo fueron en pensamiento y palabra, Fray Jacobo Daciano es recordado por haber erigido construcciones propias de la evangelización, una de ellas el templo principal de Tarecuato y ser partícipe de la fundación de Zacapu.

De estas construcciones se llevó buen recuerdo la reina Margarita II de Dinamarca, quien en el año 2008 visitó lugares que Fray Jacobo Daciano frecuentaba en el tiempo de La Colonia, como el templo mencionado.

Este martes, pero sin llegar a dichos lugares, el primer ministro danés Lars Løkke Rasmussen estuvo en el estado que una vez vio luchar a Jacobo Daciano, pero esta vez no para defender derechos, sino para poner en marcha una obra que a Michoacán en materia de economía traerá beneficios en los próximos años, según refieren autoridades.

