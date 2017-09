Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar comentó que la conformación del Frente Amplio Democrático de cara a las elecciones del 2018 “es lo mismo a final de cuentas son partidos” y no descartó que esta mezcla de ideologías pueda abrir oportunidades a candidatos independientes.

En entrevista colectiva, señaló que en este grupo “se están uniendo porque ven que están tan divididos en su interior, están tan fracturados que ahora se tienen que unir entre ellos para formar algo, pero es lo mismo”, aunque dijo que sin duda alguna “la mezcla de ideologías comprueba la teoría de la ideología de cómo en eso si se pueden poner de acuerdo”.

Ante este panorama político, Martínez Alcázar afirmó que “el tema es que cada vez va a haber mayor participación en todo el estado y todo el país de ciudadanos por la vía independiente y van a tener la oportunidad de ser votados sin tenerse que unir a un partido político”.

Refirió que es “a todas luces incongruente” que la ciudadanía vea, y aunque es respetable que hagan sus estrategias “como todo lo piensan en función a como ganar elecciones, no como servir a la ciudadanía, o como hacer trabajo sino como ganar, es la estrategia que están viendo ante la inminente derrota que tendrían por separado”.

El presidente mencionó además que esta unión no es garantía de suma de votos “los ciudadanos no son canicas, no llega un partido político con puño de canicas y dices estas traigo y llega otro partido político con otro puño de canicas y las suman, no. Los ciudadanos son personas con una libertad de pensar y decidir y pueden decir yo voto por ti pero no por quien tu me digas, entonces cuando se suman diez con diez sumarán 12 o 15 pero no lo que ellos están pensando”.

Comentó que incluso habrá que esperar a ver como se resuelve el tema de las candidaturas “ahí va a haber otro choque ya están nerviosos viendo como le van a hacer con las senadurías y las candidaturas a los ayuntamientos”, y dijo esperar a que haya un candidato fuerte a la presidencia a quien apoyará y no dudó que hay representación de los independientes en la contienda.

