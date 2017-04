Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Antes de que te emociones, te damos la noticia de que Frozen 2 se estrenará hasta 2019, específicamente el 27 de noviembre, al igual que El Rey León el 19 de julio del 2019, lo sabemos, aún falta mucho pero valdrá la pena. Otro estreno de Dinsey viene pronto a la pantalla grande, se trata de Indiana Jones, de quienes muchos fans esperan ansiosos las nuevas aventuras, la mala noticia es que tendrás que esperar hasta el 2020, pero vámonos por partes:

FROZEN 2

Era el año 2013 cuando Disney se aventuró a tener una nueva aventura de princesas pero que fue basada en la historia “La reina de las nieves” de Hans Christian Andersen. La película ganó dos Oscares por mejor película animada y mejor canción original por Let it go. Desde entonces Frozen se catapultó como una de las películas más populares y con mayor número de premios. Esta vez Walt Disney Animation Studios confirmó que será el 27 de noviembre del 2019, seis años después de la primera, cuando se estrene la nueva historia en donde conoceremos qué ha sido de la vida de Elsa y Ana.

EL REY LEÓN

Solo tenemos dos palabras para ti: Live Action, esto quiere decir que esta nueva versión será con actores de carne y hueso, algo estilo El Libro de la Selva ¿lo recuerdas? Para Lion King se espera una fecha de estreno el 19 de julio del 2019. En definitiva no necesitas ser un niño para emocionarte con este estreno.

INDIANA JONES 5

Tenemos otras dos palabras para ti: Harrison Ford, así es el actor dará nuevamente vida al aventurero Indiana Jones para julio del 2020, Ford de 74 años actualmente se prepara para el filme Blade Runner 2049. Sin duda tiene mucho trabajo por delante y los fans… mucha espera por delante.