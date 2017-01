Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó este sábado a los estadunidenses a proteger y cuidar la democracia en su último discurso semanal radiofónico a la nación.

Luego de ocho años al frente de la Casa Blanca, Obama señaló que “fue un honor ser presidente de Estados Unidos”, mientras se dijo más optimista sobre el futuro de Estados Unidos.

“Nuestro éxito como nación depende de nuestra participación. Depende de todos nosotros de ser guardianes de nuestra democracia, y abrazar la tarea de continuamente mejorar nuestra nación, pesar de nuestras diferencias”, dijo el mandatario norteamericano.

Resaltó que seguirá trabajando por el bien de la sociedad, a pesar de las diferencias, y los partidos, y es que “todos compartimos el mismo título: ciudadano”, apuntó.

Hay que recordar que el martes pasado el Barack Obama entregó su último mensaje semanal agradeciendo al pueblo estadounidense por hacer de él un mejor presidente y un hombre mejor.

“Hemos visto lo que es posible cuando nos reunimos en el duro, pero vital trabajo del autogobierno -pero no nos podemos aprovechar de nuestra democracia. Nuestro éxito como nación depende de nuestra participación”, declaró.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.

— President Obama (@POTUS) January 11, 2017