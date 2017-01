Israel (Rasainforma.com/Redacción).- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo a través de su cuenta de Twitter que es “una gran idea” la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México, luego de que Donald Trump firmará la orden para la construcción del mismo.

“El presidente Trump tiene razón. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Éste detuvo la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”, se puede leer en la publicación del mandatario israelí, acompañándola de una fotografía con las banderas de Israel y Estados Unidos.

Cabe recordar que hace cerca de un año, el jefe de Gobierno israelí expresó su deseo de cercar con barreras todo el país “para defenderse de las bestias salvajes”, y dijo que Israel tendrá “una valla que se extenderá por todas partes”.

Netanyahu hizo alusión a la valla que separa a su país del vecino Egipto y que en algunos tramos alcanza los ocho metros de altura “debido al aumento del número de intentos de infiltración”.

Además, el primer ministro israelí comparó esta frontera física con la divisoria que Israel ha construido para separar a los territorios palestinos con el argumento de evitar ataques terroristas.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 28, 2017