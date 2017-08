Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La preventa del Galaxy Note 8 comenzará el próximo 24 de agosto, un día después de que sea presentado de manera oficial, aseveró Evan Blass, famoso filtrador de información tecnológica a través de su cuenta de Twitter.

Note8 pre-orders from Samsung (starting 8/24) come with a 256GB microSD card plus choice of convertible wireless charger or 360 cam.

