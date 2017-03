Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Tiene una edad de 4 mil 510 millones de años, según la investigación más reciente, y en este 2017 ya nos regaló con un eclipse anular. Se trata de la Luna, el único satélite de la Tierra.

Visible durante las noches, antes de la salida del Sol e incluso cuando ya es de día, en sus fases como llena, cuarto menguante, creciente y a veces nueva, ilumina sobre todo el cielo nocturno, siempre que las nubes no la oculten.

Canciones y poemas surgen inspiradas por el astro, que es posible observar sin un telescopio. Su distancia promedio del planeta azul es de 384 mil 400 kilómetros, pero cuando está más lejos rebasa los 405 mil 696 kilómetros, algo así como 32 “tierras”.

No sólo a través de palabras, también con imágenes se ilustra la majestuosidad del cuerpo celeste. Unas captadas desde un punto privilegiado: La Estación Espacial Internacional (EEI), a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre, donde astronautas como Tim Peake y Shane Kimbrough las “suben” a sus respectivas redes sociales.

Otras fotos la retratan desde los pies en la tierra. De abajo e igual muestra su brillo en medio de la inmensidad e incluso puede verse tan cerca, como la tomada por un usuario de Twitter por medio de una cámara Nikon P900, con lo cual pudo avistar las figuras que pueden imaginarse a lo lejos.

The distance from moon to earth is 384,400 km —Nikon P900 gives us a closer look 👀📷🌍🌑pic.twitter.com/EZiQtffToj

— Vala Afshar (@ValaAfshar) March 12, 2017