Galería: Michoacán llegó a 43 medallas en la Olimpiada Nacional

Monterrey, Nuevo León (Boletín).- Los artemarcialistas michoacanos se quedaron cerca de las medallas doradas al perder tres finales este lunes dentro de la Olimpiada y Nacional 2017 que se desarrolla en esta ciudad. Citlali Jaramillo, Emmanuel Hernández y José Saúl Pérez consiguieron las tres preseas de plata de la jornada de hoy con los cual nuestra entidad llegó a 43 medallas en total. Respecto al futbol, Michoacán inició con derrota.

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informó que durante el cuarto día de competencias del taekwondo que se desarrolla en las instalaciones del gimnasio Nuevo León Unido, la delegación michoacana consiguió tres preseas de plata.

Citlali Jaramillo, dentro de la categoría Infantil división menos de 41 kilogramos, perdió la final ante una chica de Morelos; Emmanuel Hernández Chávez también en la infantil menos de 53 kilos, perdió el oro ante un representante de Veracruz, mientras que el tercer metal de plata lo obtuvo José Saúl Pérez al caer frente a Sonora.

“Llevo dos de plata y un tercer lugar, me sigue faltando el oro. Me sentí muy relajado, me sentía bien, concentrado en lo que tenía que hacer pero me desconcentré un poco. Di lo máximo en los últimos 15 segundos pero no me alcanzó. Esta medalla significa mucho sacrificio, porque entrenar hasta los domingos, cuidar mi peso. Se la dedico a mi papá que también es mi maestro y a todos mis compañeros que me ayudaron a entrenar”, señaló Saúl Pérez, uno de los tres medallistas.

Con este resultado el taekwondo llegó a y medallas: tres de plata y tres más de bronce. Mañana será el turno de la modalidad de team five.

En el acumulado Michoacán llegó a 43 metales en la Olimpiada Nacional, con seis de oro, 16 de plata y 21 de bronce; respecto al Nacional Juvenil llegaron a 21 medallas en total con cinco de oro, ocho de plata y ocho más de bronce.

Referente al fútbol que se desarrolla en las instalaciones del Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara, la selección michoacana varonil, único representativo del estado clasificado a la Olimpiada Nacional, debutó con derrota en su presentación, al caer 2-0 ante la escuadra de Sonora y mañana se medirá a la selección de Morelos a partir de las 11:30 horas.

Los hermanos Osvaldo Jair e Isaac Daniel Magdaleno Álvarez, además de Fernando Ángel Ramírez Mejía, hicieron su debut en la modalidad de sable dentro de la esgrima, deporte que por primera ocasión participó en Olimpiada Nacional para Michoacán.

Para este martes también entrarán a escena los dos equipos femeniles que clasificaron en la disciplina de polo acuático, en la categoría Infantil y Juvenil Mayor; en tanto que también será turno de levantamiento de pesas.

