Por: Polette Medina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ganador del Oscar, el Globo de oro, músico, vocalista, bajista, pianista y guitarrista, compositor y fundador de la banda 30 Seconds To Mars, Jared Joseph Leto este día cumple 45 años de edad y aquí te decimos algunos datos interesantes de su carrera artística.

Ha participado en las películas: “Secuestro” (1997), “Urban Legend” (1998), “La delgada línea roja” (1998), “Fight Club” (1999), “Requiem for a Dream” (2000), “Panic Room” (2002), “Alexander” (2004) y “Lord of War” (2005). En 2012 debutó con su banda y fue un gran éxito. ¿Qué más podemos decir de Jared Leto? ¡Parece que no envejece!

Sus papeles más reconocidos en las películas son debido a sus cambios de look y aspectos a los que se ha sometido. En su interpretación en “Lonely Hearts”, Jared apareció en la película Chapter 27, que se estrenó en 2007, donde interpreta el papel de Mark David Chapman, el asesino de John Lennon donde tuvo que aumentar 30 kilos; en el año 2013 realizó otro de sus papeles clave en su carrera cuando interpretó a un joven con VIH en Dallas Buyers Club; En 2016 apareció en la película “Suicide Squad” donde dio vida al villano Joker. La película fue estrenada el 5 de agosto, la cuál recibió críticas negativas, sin embargo, la actuación de Leto fue elogiada a pesar del tiempo limitado de su personaje.