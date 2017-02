Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para pedir una crepa dulce se señala en la carta la sección de alimentos, la letra A, el número dos y el inciso C. Gato Sordo es el primer café para sordos en Morelia.

Dos de las paredes del lugar explican, letra por letra, el alfabeto de sordos. En la televisión se reproduce un video en lenguaje de señas. Magdalena Vargas García, presidenta fundadora del café Gato Sordo, explica que el proyecto nació como un sueño de inclusión para gente sorda, y que Daniel Aarón, el mesero, es un chavo sordo de 24 años.

El lugar —ubicado en la calle Francisco Sánchez de Tagle, número 450, colonia Ventura Puente—abrió sus puertas hace exactamente dos meses atrás y tenía el concepto que no sólo las personas sordas pudieran ordenar la comida cómodamente, sino que además las personas oyentes tuvieran que hacer un esfuerzo para expresarse de manera que un sordo los pudiera entender.

Antes de la apertura del lugar, el proyecto contó con la asesoría de la Asociación Michoacana para Sordos y de la Asociación de Intérpretes de Michoacán. En una de las esquinas se encuentran disponibles diccionarios en lenguaje de señas, libros y juegos.

Sin embargo, uno de los materiales que resultó insuficiente fue la propia carta con letras y números.

La mayoría de las personas sordas, señala Magdalena, no saben leer ni escribir debido a que son relegados de la escuela y no terminan su educación básica. Según recuerda, al no entender las palabras impresas en la carta, los clientes sordos apuntaban con el dedo a la imagen de la crepa de fresa, pero no había forma de que eligieran otro sabor, más que preguntándole a Daniel a través de lenguaje de señas.

La fundadora del café comenta que tiene planeada una nueva carta en la que cada platillo y sabor tenga una imagen, de manera que los clientes sordos pueda señalar primero una crepa y luego el sabor de fresa al momento de ordenar. Otro de los planes es crear, con la ayuda de un carpintero, un juego de “Scrable” en el que las letras aparezcan en el alfabeto de sordos.

Gato Sordo no es únicamente el primer café, sino también el primer karaoke para sordos en Michoacán, dice Magdalena para después recordar a una de las comensales que suele pararse en el centro del local y “cantar”, con lenguaje de señas, las canciones que aparecen en los videos de la pantalla.

Otro de los proyectos que menciona es elaborar un pequeño manual que se ponga en las mesas con palabras básicas del lenguaje de señas como café, agua, azúcar, fresa, durazno, perdón o gracias. La intención, dice, es que las personas oyentes puedan agradecerle a Daniel con el lenguaje de señas al final del servicio.

Flexiona el dedo medio de la mano derecha, lo coloca sobre la palma de la mano izquierda y después la separa. Así se dice “gracias” en el café Gato Sordo.

amm