Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Aves y aviones que caen, así como tormentas, tsunamis, incendios y heladas a lo largo del mundo, son escenas de Geostorm, la nueva película del productor y escritor de Día de la Independencia, Dean Devlin, en su debut de director.

Dicha cinta, donde además actúa el mexicano Eugenio Derbez, presentó esta semana su primer trailer y el reparto es encabezado Gerard Butler, Abbie Cornish, Jim Sturgess, Ed Harris, Andy García y Daniel Wu.

La trama es sobre las consecuencias de la falla de una red de satélites que supuestamente controlaría el cambio climático, y ahora lo paga el planeta. Ante eso, deben unirse todas las naciones para tratar de resolver esa catástrofe, desde científicos, astronautas, hasta líderes mundiales.

El filme de ciencia ficción también refiere de un complot contra el presidente Palma (Andy García), otro de los ingredientes, aparte de los efectos especiales que se observan, como las olas sobre los grandes edificios, enormes bolas de nieve y gigantescos remolinos.

Por su parte, Derbez interpreta al astronauta Hernández, quien junto a otros de sus colegas intentará hacer frente a la debacle.

El histrión originario de México ha actuado en otras películas de Hollywood como Milagros del cielo y No se aceptan devoluciones, con gran éxito en Estados Unidos y en nuestro país, donde es la más taquillera en su historia al registrar poco más de 15.2 millones de boletos vendidos. Y How to be a Latin Lover, en la cual comparte créditos con Salma Hayek y se exhibirá a partir del próximo 5 de mayo.

Geostorm se estrenará en cines mexicanos el 20 de octubre entrante, y es producida por la Warner Brothers.

