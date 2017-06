Por: Marco Antonio Sánchez Camacho

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Este lunes 12 de junio el veterano portero de la Juventus de Turín y de la selección italiana, Gianluigi Buffon dio a conocer la fecha de su retiro como portero profesional.

En una entrevista para el medio italiano Sky Sport, Buffon comentó: “al 99.9 por ciento me retiraré después del Mundial, haré una última temporada intensa y llena de citas importantes, después será el momento de decir basta. Hemos dejado solamente abierta una posibilidad junto al presidente Agnelli”.

Dicha posibilidad se refiere a conseguir finalmente la UEFA Champions League en 2018: “si ganásemos la Champions seguiría jugando la temporada siguiente para intentar conquistar también el Mundial de clubs y otros trofeos”.

Gigi Buffon ha conseguido con la Juventus ocho títulos de Serie A, tres Copa de Italia y cinco Supercopas de Italia. Además de la Copa del Mundo en Alemania 2006 con la “Scuadra Azurra”.

El único pendiente en su brillante trayectoria, es la Champions League, donde ha perdido las tres finales disputadas hasta el momento (vs Milan 2003, vs Barcelona 2015 y vs Real Madrid en 2017).