Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- En la actualidad tener un sistema de seguridad para aquellos que realizan trabajos de transportación terrestre es indispensable. Garantizar la seguridad de quienes abordan vehículos, así como de mercancía o incluso de las flotas es una garantía de un patrimonio y GIM parece ser una buena opción para salvaguardar estos aspectos.

Este sistema de gestión inteligente está pensado para flotas vehiculares con la finalidad de optimizar el control, la seguridad y la sostenibilidad del transporte en carretera. El dispositivo funciona por medio de sensores GPS, conectividad y un software de control, con ello se puede medir.

GIM puede tener acceso a los kilómetros avanzados por la unidad y con ello tener control sobre la conducción, distancia y modo de manejo, de igual manera se puede saber la cantidad de combustible gastado en la ruta o la misión de gases.

Con el enlace GPS el dispositivo GIM nos permite saber la ubicación exacta de la unidad móvil, localizándolo en caso de robo, o bien si este se encuentra circulado por zonas restringidas y en caso de un mal comportamiento por parte del conductor como puede ser que circule fuera de horario o a altas velocidades e incluso un frenazo abrupto, GIM mandará en tiempo real una alerta al respecto para que el dueño de las flotas conozca la irregularidad.

La diferencia entre este dispositivo y uno común es que reporta no únicamente la ruta del vehículo, si no también el comportamiento del chofer, garantizando que el trabajo del mismo sea el más adecuado para realizar los traslados correspondientes, así que si requieres que su flota vehicular este a salvo no dude en hacer uso de estas tecnologías inteligentes.

Nur