Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Vemos cómo el gobierno es displicente en sus gastos personales y no es capaz de liberar 600 mil pesos para que comience a trabajar la gente en desarrollo cultural”, denunció Benjamín Mendoza Lizarde, miembro del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), en referencia al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PADMyC).

En conferencia de prensa, el trabajador federal afirmó que gobierno del estado recibió de la federación 600 mil pesos del PADMyC pero no ha entregado la cantidad equivalente que le corresponde, lo cual ha impedido que se liberen los pagos a los artistas beneficiados con este programa en su edición 2016.

Lizarde añadió que, por otra parte, el gobierno del estado ha hecho un uso indebido de aproximadamente dos millones de pesos del Programa de Estimulo a las Culturas Indígenas en el Estado. “Ellos lo usan para programas similares y dicen que es beneficio para las culturas indígenas, pero no es cierto porque lo importante es dialogar con las comunidades y preguntarles cuáles son las necesidades que tiene para un desarollo cultural”, señaló el trabajador sindicalizado.

Se suman a manifestaciones nacionales

Un grupo de 20 trabajadores del SNDTSC realizaron una manifestación en la Dirección General de Culturas Populares (ubicadas en la calle Doctor Miguel Silva del Centro Histórico) que, según señalaron, se suma a movilizaciones en 30 estados de la república en protesta por los cambios laborales que se dieron después de la creación de la Secretaría de Cultura federal.

Mendoza Lizarde explicó que cuando se creó la Secretaría de Cultura, esta dependencia absorbió algunas áreas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras lo cual aproximadamente 250 trabajadores de Michoacán que antes estaban afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dejaron de recibir los bonos adicionales a su salario, que rondan los cinco mil pesos y se les entregaban dos veces por año.

“Nuestro trabajo es la cultura y si no hay un plan de acción y no hay una concreción en cuanto a cuál es el sentido que tenemos que defender, no podemos llevar los distintos formatos de operación anual, y eso desgraciadamente ha entrampado muchos de los tramites que se tienen que hacer con los gobiernos de los estados”, advirtió el representante del SNDTSC.

De acuerdo con el inconforme, la manifestación no incluyó acciones de huelga y se tiene previsto desarrollar más protestas en las próximas semanas.

