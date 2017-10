Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La firma del convenio pendiente en la Zona Económica Especial (ZEE) se concretará el próximo lunes 30 de octubre, anunció el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, durante los dos eventos a los que acudió este lunes.

Tanto en la firma de convenio con el Centro de Competitividad de México A.C. (CCMX) como en la inauguración de edificios en la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), el gobernador del estado hizo mención de este avance en la ZEE.

Cuestionado al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Melgoza Velázquez, explicó que la firma de convenio a la que hizo referencia el mandatario estatal dará pie al inicio de los trabajos sustanciales en la ZEE coordinado con el gobierno de Guerrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como autoridades federales encargadas de las zonas económicas especiales en México.

Melgoza Velázquez dijo que una vez que esté concluido este paso se podrá emitir el reglamento mediante el cual operará la ZEE en Michoacán con los incentivos fiscales y administrativos a partir del día siguiente, es decir, el próximo martes 31 del mes en curso.

“El incentivo fiscal más importante es sin duda federal, la excepción del impago de I.S.R. que es el impuesto más importante de una empresa por diez años, 50 por ciento de descuento los siguientes diez años de operación dentro de la ZEE, no habrá I.V.A para todo producto que tenga como destino final el mercado internacional, o sea, todo valor que se le genere a los productos en la ZEE no cubrirá este impuesto, 50 por ciento de un crédito fiscal en cuotas obrero-patronal. Por parte del gobierno del estado habrá una contribución hasta del 3 por ciento del monto total de los empleos generados, además hay descuentos y no cobros de algunos derechos del Ayuntamiento”, explicó.

Al cuestionarle sobre las empresas que operarían en la ZEE, Melgoza Velázquez se mantuvo hermético sobre el tema, pues a la fecha ha preferido no mencionar los nombres de algunas de éstas, a excepción de Arcelor Mittal y Kimberly Clark, de las cuales sus propietarios han anunciado la instalación.

