Por: Marco Antonio Sánchez Camacho

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Este 10 de julio, la FIFA a través de su portal oficial, dio a conocer al ganador del mejor gol anotado en la pasada Copa Confederaciones de Rusia 2017, donde Alemania se proclamó campeón al vencer en la final a Chile 1-0.

El gol del mediocampista mexicano Marco Fabián de la Mora ante Alemania en las semifinales fue seleccionado por aficionados de todo el mundo como el mejor del certamen con un 55% de los votos emitidos.

Al minuto 89 del cotejo ante los germanos, Fabián disparó al arco con potencia desde fuera del área un balón que tomó una curva endiablada y que terminó por incrustarse al fondo de las redes del portero Marc André Ter Stegen.

⚽️⚡️💪

Fans vote @MarcoFabian_10’s thunderbolt for 🇲🇽@miseleccionmx as the #ConfedCup goal of the tournament 🙌

➡️https://t.co/SsFABekH6V pic.twitter.com/6Wu3vZ9ozN

— FIFA.com (@FIFAcom) July 10, 2017