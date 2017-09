Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Araceli Ordaz Campos, popularmente conocida como Gomita, presumió en sus redes sociales que participó como modelo en el nuevo video de la banda La Contagiosa, el cual fue grabado en Mazatlán, Sinaloa.

En Youtube, la exconductora de Sabadazo, mostró algunas imágenes de lo que se verá en este próximo material.

En la filmación aparece Ordaz Campos en el agua con tiburones, “una de las mejores experiencias de su vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Gracias al equipo de grabación que me tuvo toda la paciencia y atenciones, a Chuy y Beto por todas sus atenciones me llevo muy bonitos recuerdos de cada uno, gracias a la banda “La contagiosa” por haber confiado en mí, me llevo muchos pero muchos recuerdos”, dijo Gomita en su video.

A partir del minuto 8:00 se ve a la joven con peligrosos animales:

Con información de SDP Noticias

