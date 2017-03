Por: Len

Guadalajara, Jalisco (Rasainforma.com).- El Panteón de Mezquitán, ubicado en el municipio de Guadalajara, fue utilizado para grabar material porno; motivo por el cual, se ha abierto una carpeta de investigación, informaron miembros del Ayuntamiento de la capital jalisciense.

De acuerdo con medios locales, la actriz porno Janeth “N”, conocida como”La Prima”, grabó las escenas de sexo explícito con otro modelo, encima de las tumbas de uno de los panteones más emblemáticos de Guadalajara y publicó fotos del rodaje a través de su cuenta de Instagram.

El Ayuntamiento confirmó que no se brindó ningún permiso y anunció que tomarán medidas a través de la Dirección de Cementerios.

“No es posible que estas situaciones sucedan en lugares públicos de este tipo”, expuso Héctor Padilla, director de Comunicación institucional de Guadalajara.

“Es un espacio muy grande y hay seguridad, pero puede ser que se hayan colado (…) abriríamos una investigación dentro, primero para ver qué pasó y deslindar responsabilidades”, añadió Padilla.

El Código Penal de Jalisco establece en el capítulo de Ultrajes a la Moral sanciones que van de 3 meses a 2 años de prisión a quien ejecute exhibiciones obscenas en sitio público.

De acuerdo con W Radio, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, señaló por su parte que realizarán una investigación al respecto para deslindar responsabilidades.

“Lo que vamos a hacer es una investigación para deslindar responsabilidades. Es un tema que si ustedes recuerdan, se había comentado en la administración anterior. Algunos de los señalamientos que se hicieron cuando se hizo un escándalo con una ex regidora de la pasada administración; no sé si esté ligado a este tema, no teníamos información al respecto. Por su puesto que se investigará y se presentarán las denuncias correspondientes, de parte de la autoridad no hay ningún permiso para que se hiciera algún ejercicio de filmación dentro de este panteón”, expresó el edil.