Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Las redes sociales ayudaron a una pequeña para que lograra recuperar a su perro.

“Morgan”, quien estuvo perdido por algunas horas en la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, regreso a casa, gracias al dibujo que realizó su dueña en una cartulina y donde dio las características del can. La recompensa: un chocolate.

“Él es Morgan y es mi mejor amigo y no tiene mucho que está conmigo. Es un bebé. No es mucha la recompensa, traía una pechera. Por favor no te lo quedes”, se leía el cartel colocado por la pequeña y sus padres en el citado lugar.

El anuncio de ayuda causó furor en redes sociales. Momentos más tarde, a través del Facebook “Protectora de Animales México”, se informó sobre el hallazgo de “Morgan”, quien volvió a hacer sonreír a la niña.

ljcr