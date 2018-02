Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El director mexicano Guillermo Del Toro consiguió este domingo el reconocimiento como mejor director en la 71a edición de los premios BAFTA celebrados en Londres.

Su más reciente cinta, “La forma del agua” consiguió hacerse de tres distinciones en dichos premios, una por mejor director, el segundo premio fue para el compositor francés Alexandre Desplat por la música de la película y el tercer premio fue por mejor diseño de producción.

“Gracias a la Academia por todo el apoyo brindado. La cultura inglesa me ha marcado mucho y me ha inspirado desde siempre. No oculto lo importante que han sido en mi carrera”, mencionó el mexicano durante su discurso de ganador.



Es la segunda ocasión que Guillermo consigue el reconocimiento en los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, anteriormente lo obtuvo en el 2007 en la categoría de “mejor película de habla no inglesa” por la película “El Laberinto del Fauno”.



“La forma del agua” estaba considerada para obtener 12 “máscaras” en los premios BAFTA de este domingo, finalmente se llevó tres galardones.



Guillermo del Toro parte así como máximo favorito para los premios Óscar en esa categoría, a celebrarse el próximo 4 de marzo en Hollywood, Estados Unidos.

Con información de MVS Noticias

FG