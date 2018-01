Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Es sabido que las películas del universo fílmico de DC Comics no han cubierto del todo las expectativas de los fans, y ahora una noticia ha generado nuevamente polémica en torno a las cintas de superhéroes, ya que se anunció que la película en solitario de Flash sería dirigida por los guionistas de Spider-Man: Homecoming, que pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel.

BREAKING: John Francis Daley and Jonathan Goldstein to direct THE FLASH movie for Warner Bros. and DC Films! Story coming…

— Jeff Sneider (@TheInSneider) January 16, 2018