Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La leyenda del blues, el rock y la guitarra eléctrica, Chuck Berry, ha fallecido el día de hoy a los 90 años de edad.

La policía del estado de Missouri en Estados Unidos ha mencionado muy poco al respecto, pero se confirma la muerte del creador del rock and roll y un ícono de la música tanto afroamericana como internacional.

Berry habría influenciado a talentos de la música popular como The Beatles, Elvis Presley y The Rolling Stones. Entre su temas más populares se encuentran Maybellene, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music y Johnny B. Goode, este último sería su tema musical más celebrado. Recibió a principios de este siglo el Premio Polar, considerado el “nobel de la música”.

A lo largo de su vida llena de excesos enfrentó los prejuicios raciales de la época y cayó en prisión por mantener relaciones con una joven de 14 años. Después de la cárcel, Chuck Berry siguió su carrera musical y tocó para presidentes, estelarizó grandes festivales y entró a los altares de lo mejor del rock and roll internacional.

