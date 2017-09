Por: Jennifer Aguirre

Florida (Rasainforma.com)-. Hoteles y refugios se unieron para también salvaguardar a estos animales, abriendo no solo las puertas de sus instalaciones a los ciudadanos, si no también a sus mascotas, estos incluyen a los animales de los distintos zoológicos de Florida.

Así en twitter se llevó a cabo a esta “acción” para que en unión de todos sobre guardemos a quien también nos necesita.

Estas son algunas de las imágenes que circulan en internet:

Two parrots seek shelter at the edge of a 22nd-floor window at Dadeland Marriott in Kendall #HurricaneIrma https://t.co/xLEiDeiNHl pic.twitter.com/eRxicdzRSW

We are at a hurricane shelter in FL right now and we have our pet with us. There was NO question to bring her or not! pic.twitter.com/wnkSCpfDEY

— julia & jeremy (@happycontender) 9 de septiembre de 2017