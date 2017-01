Por: Héctor Jiménez / @Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La figura de la izquierda y tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aseguró que este momento de coyuntura nacional e internacional se debe producir un cambio en el gobierno mexicano o, de seguir así, habrá más pobreza, violencia y crimen organizado.

“Yo lo que advierto es que es que si se sigue con esta política va haber más pobres, más violencia y más presencia del narcotráfico”, comentó Cárdenas Solórzano en conferencia de prensa en Michoacán, “si no se cambian las políticas va haber más desempleados, más problemas y es el momento justamente de tomar conciencia de todo esto; ha habido protestas de todo el país”.

La propuesta de este fundador del PRD e importante figura de la izquierda es atender los problemas de la gente y generar empleos formales tanto para los ciudadanos del país como para los que probablemente sean deportados al país y necesiten reactivarse económicamente.

Este último punto sobre empleo va en contra de las políticas estatales en la materia que, ante la amenaza de deportaciones ha anunciado programas de crédito y capacitación para el autoempleo, pero no ha hecho anuncios de inversión en empleo formal.

Una vez retirado de las funciones oficiales de partidos y gobiernos, “el ingeniero” se asume fuera del PRD y hay temas en los que evita pronunciarse. Ante la pregunta de la popularidad del presidente de la república, respondió que él no es encuestador; sobre el perfil que debe tener el candidato de izquierdas para 2018, respondió que él ya no milita en el PRD; no se pronunció sobre si el mandatario federal deba renunciar y tampoco hizo comentario sobre si las deportaciones aumentarían la criminalidad en el país.

Sin embargo, opinó que el gobierno debe dar marcha atrás al gasolinazo y tomar esos recursos que esperaban obtener de otras partidas presupuestales… “que seguramente las hay”.

En el tema binacional, expuso que la cancelación de Peña Nieto de su prevista reunión con Trump era lo que todos los ciudadanos esperaban y que un encuentro debe darse más adelante cuando se haya “planchado el terreno”; además se deben defender los derechos de los connacionales en las así llamadas “ciudades santuarios”, es decir, poblaciones estadounidenses como California que son laxas para con los inmigrantes ilegales.