Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Uno de los integrantes de la banda juvenil CNCO fue severamente atacado en redes sociales por compartir una selfie con un mensaje de aliento tras el sismo del pasado 19 de septiembre que ha dejado hasta el momento más de 300 muertos.

En su cuenta de Twitter Joel Pimentel subió una imagen en la que se le ve mientras posa con gafas, gorro, y ataviado de anillos y pulseras, acompañada la foto del texto Fuerza 🇲🇽❤️.

A muchos usuarios no les cayó en gracia el mensaje del joven de origen mexicano, y se descosieron en críticas, pues consideraron que la foto era innecesaria.

Algunos de los ataques fueron leves, pero otros muy severos: “Creo que no era necesaria tu foto, pero pues entiendo el mensaje”; “¿Qué tiene que ver la foto con lo que pasó? Con la foto no se solucionará nada.”; “A QUIEN NO LE DARÍA FUERZA ESTA FOTO OMGGGG KAHSJSHSJD” (sic); “Pues las donaciones ayudan más que las oraciones, cariño”.

Habiendo demasiada información para ayudar y tú sales con una estúpida foto. Neta no necesitamos tus tweets, lo que se necesita son víveres. — Leylany🇲🇽 (@BreddyftAlany) September 20, 2017

Tras la foto y la lluvia de comentarios, el cantante dijo no saber qué hizo mal:

Qué hice ahora???? — Joel P. 🇲🇽🇵🇷 (@itsjoelpimentel) September 20, 2017

jcms