Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hacer el papel de Jesús de Nazaret “es algo de lo más hermoso que ha pasado en mi vida, es un orgullo para mí, porque personalmente le pido muchas cosas, y que me concede”, consideró Alfredo Hernández Calderón, quien encabezará la representación del Viacrucis en la colonia Juárez, de Morelia.

La parroquia “Salvador del Mundo” tiene poco más de 48 años que organiza la Pasión de Cristo, de los cuales está será la segunda ocasión en que Alfredo Hernández, de 38 años y de oficio impresor, hará el personaje de Cristo.

El participar en las tres caídas no es algo nuevo para Alfredo, quien desde los 13 años de edad ha interpretado a varios personajes, pero el ser Jesús, después de cuatro que le dieron el papel por primera vez, tiene un significado muy especial para él.

“Es por mi abuelo, porque él fue muy devoto de esto, se sentía muy orgulloso de mí cuando participaba en las representaciones, su deseo era que yo interpretará a Jesús, pero lamentablemente falleció antes de que pasara, era una deuda que yo tenía con él y luché mucho para que me dieran el papel”, compartió en entrevista para MiMorelia.com.

El compromiso con el papel de hacer al personaje principal es tal, que desde cuatro meses previos al viacrucis Alfredo comienza su preparación, pues se requiere de un desgaste físico al recorrer poco más de cinco kilómetros y cargar la cruz de alrededor de 70 kilos.

Pero también, abundó, es importante una preparación psicológica, para así lograr interpretar de la mejor manera a Jesús y poder transmitir el mensaje que tiene Semana Santa.

“La preparación es psicológica porque los azotes y las cachetadas son reales, no fingimos; se tomó la decisión principalmente por mí, que soy el que interpreta a Jesús, al momento que aceptó el personaje les digo: Denle, que se vea real, para también sentir y poder transmitir a la gente el dolor que sintió Cristo”, explicó.

El dedicar tiempo para hacer una buena actuación le ha dejado una experiencia muy particular la primera vez que interpretó a Jesucristo; “cuándo fue la tercera caída, los soldados me estaban golpeando, entonces se mete una señora, a pesar de que solo soy una persona que represento a Jesús, la fe de ella y al ver cómo lo interpretaba, no sé qué le pasó por la mente que llegó y me tocó la espalda; no sé, a lo mejor pensando en Dios; entonces me quedo con eso de que logré transmitir algo”, recordó.

Alfredo consideró que esta Semana Santa es para guardar y reflexionar, “pero la gente en estos días piensa en la playa, antros y beber, queremos transmitir que se acerquen al viacrucis y a la iglesia”.

