Por: Len

Estados Undidos (Rasainforma.com).- La cuenta oficial de McDonald´s fue aparentemente, hackeada para enviar un mensaje peyorativo al presidente Donald Trump.

“Donald Trump eres una asquerosa excusa de un presidente y nos encantaría tener a Barack Obama de vuelta. Además tienes manos diminutas”, se leyó en el mensaje que minutos después fue eliminado.

Sin embargo, algunos medios de comunicación lograron conservar la imagen del tuit, que ya se ha viralizado.

If you missed the last 30 minutes, McDonalds is now in a feud with Trump because it's 2017 https://t.co/3YxStQEtZ2 pic.twitter.com/sBlRXvnWI0

La empresa más famosa de hamburguesas rápidamente borró el tuit y se disculpó por lo ocurrido, argumentando que la cuenta había sido hackeada y que ya se estaba investigando qué era lo que había ocurrido.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.

— McDonald's (@McDonaldsCorp) March 16, 2017