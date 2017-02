Por: Ariana Castellanos

Xalapa, Veracruz (Rasainforma.com).- La Secretaría de Salud federal y de Veracruz hallaron 21 ampolletas falsas de quimioterapia, por lo que se presentó una denuncia por irregularidades en pruebas de VIH/sida.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer los resultados de la investigación derivada de una denuncia que hiciera el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Los medicamentos falsos para el tratamiento de cáncer y que no fueron aplicadas a pacientes fueron adquiridas a dos empresas, una ampolleta en 2010 a Especialidades Médicas del Sureste S.A de C.V y 20 en 2011 a Oncopharma.

Los laboratorios Roche, quien fabrica el fármaco original analizó cinco ampolletas e indicó que no corresponden a un producto original de Roche, además de que no contiene principio activo, la caja individual no corresponde a las dimensiones ni al número de dobleces.

De acuerdo con Roche la empresas a las que se les compró el medicamento no son sus distribuidores autorizados.

En tanto la Cofepris indicó que las empresas mencionadas no fueron localizadas en las direcciones que aparecen en los documentos aportados por la Secretaría de Salud del estado, por lo que se interpuso una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación.

El gobernador Yunes Linares denunció que durante la administración de Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia había medicamento falso y caduco que fue usado para los pacientes con cáncer.

Con información de El Financiero.