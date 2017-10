Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El fotógrafo de National Geographic Jonathan Kolby dio a conocer una criatura que vive en los bosques de Honduras, se trata de una araña cuya forma parece al famoso Pikachu, de la saga Pokémon.

Esta araña es conocida como araña punta de flecha por la forma de su abdomen, su cuerpo es de color amarillo con puntos negros y rojos por debajo, y las puntas de su cuerpo termina en negro como simulando las orejas de Pikachu.

This #ArachnidGotBacknid! Sometimes your #spider butt looks like #Pikachu #Pokemon! Micrathena sagittata found at my field site in Honduras pic.twitter.com/xK4G8qyCuU

— Jonathan Kolby (@MyFrogCroaked) September 20, 2017