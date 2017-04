Por: Miriam Arvizu

Canadá (Rasainforma.com).- De acuerdo con información del portal de LópezDoriga- Digital, la tarde de este jueves, fue encontrado el exgobernador de Veracruz y prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa.

Se presume que se localizó en el restaurante Milestones Grill and Bar en Whistler, Canadá, en uno de los resorts para los más acaudalados del mundo.

Whistler se encuentra a 180 km al norte de Estados Unidos.

El exmandatario fue captado en una fotografía junto a su esposa Karime Macías Tubilla.

De acuerdo con la información que maneja el portal la imagen fue tomada por un turista mexicano.

Javier Duarte no está detenido y se mantiene prófugo desde hace cinco meses.

Por su parte, el periodista Omar Sánchez de Tagle, escribió en su cuenta de Twitter que de buena fuente sabe que Javier Duarte no está en Canadá.

Me dicen de buena fuente que Javier Duarte no está en Canadá y no lo ha estado en estos días, y no ha sido detenido en dicho país

— Omar Sánchez dTagle (@osdtagle) April 14, 2017