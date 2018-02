Morelia, Michoacán (Boletín).- El aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Morelia por Michoacán al Frente, Juan Carlos Barragán Vélez, puntualizó que confía que el proceso para definir quién abanderará la coalición para contender en el proceso del 1 de julio, sea elegido conforme a principios democráticos, considerando los mejores perfiles para el cargo y respetando los registros previamente hechos.

En el marco del Segundo Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal, el perredista explicó que aún no concluye el proceso interno para la selección de candidatos, por lo que no ha sido notificado sobre quién será el candidato. Y es que es importante resaltar que se prevé la aplicación de una encuesta que ayude a definir la candidatura para Morelia, misma en la que no se descarta que Juan Carlos Barragán supere la preferencia electoral sobre quienes también aspiran a la misma candidatura.

Al respecto, Barragán indicó que él respeta a los otros aspirantes y reconoce su trayectoria política, no obstante, si el resultado de la encuesta refleja un mayor posicionamiento de él sobre los demás adversarios, confía que las dirigencias que integran la coalición por Michoacán al Frente sean responsables y postulen al candidato con mayores posibilidades de triunfo en este proceso.

“Espero que hagan un procedimiento abierto, transparente, equitativo y en igualdad de condiciones. Espero que sea el mejor candidato el que compita por Michoacán al Frente”, agregó Barragán Vélez, quien, cabe mencionar, dada su trayectoria política y liderazgo en Morelia, esta semana podría convertirse en el candidato del PAN, PRD, MC y PVEM para competir por la presidencia municipal de Morelia.

Flv Nz