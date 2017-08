Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Según el NHC, el huracán “Harvey” se ha intensificado a categoría 4 con vientos entre 130 y 156 mph y se prevé impactos catastróficos para Texas, entre los que se espera de daños severos a viviendas, destrucción de casas móviles, carreteras intransitables y posibles apagones.

Por lo que ha generado pánico y ansiedad entre los residentes de Texas tras días de advertencias sobre los posibles efectos del huracán “Harvey” para este fin de semana.

NEW: #Harvey continues to intensify and is now a category 4 #hurricane with maximum sustained winds of 130 mph. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/7CkJkuafTb

Cientos de personas se encuentran en albergues, mientras miles se preparan en sus hogares para sobreponerse ante un gran desastre natural. Los supermercados en Houston tienen sus tiendas vacías de primera necesidad.

El gobierno de Texas han insistido en que la gente debe prepararse para lo peor. En un mensaje de este viernes por la mañana el gobernador Greg Abbott ha declarado zona de desastre en 30 condados y puso al Centro de Operaciones del Departamento de Seguridad Pública en nivel de alerta.

Harvey continues to intensify according to @NHC_Atlantic and is now a category 4 #hurricane with maximum sustained winds of 130 mph. pic.twitter.com/Tuy0oq7Iqp

— NWS (@NWS) 25 de agosto de 2017