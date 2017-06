Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez regresará al ring para otra pelea, esta vez contra el ruso Gennady Golovkin sin embargo asistir al encuentro podría salir en una gran fortuna.

La organización del combate, Golden Boy Promotions anunció la preventa y con ello los precios de las entradas para la pelea donde se espera que el mexicano demuestre de qué está hecho.

🚨🚨🚨 @Canelo vs @GGGBoxing Social Pre-Sale starts TOMORROW at 10am PT!! (Use Promo Code: CANELOGGG) https://t.co/88mVFwPpf6 #CaneloGGG pic.twitter.com/mtB9yk1LJ4

— GoldenBoyPromotions (@GoldenBoyBoxing) June 19, 2017