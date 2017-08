Contepec, Michoacán (Boletín).- El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el congreso de la unión, Marko Antonio Cortés Mendoza, reafirmó su compromiso con el desarrollo de Michoacán, durante la inauguración de la pavimentación de la avenida Juárez, considerada la principal vía de acceso a Contepec, en la que se demostró que el trabajo coordinado y sin distingos partidistas, es la única vía para cambiar la condición de vida de los michoacanos.

Acompañado por el alcalde, Rubén Rodríguez Jiménez, ante decenas de contepequenses, el legislador federal señaló que el no pertenecer al distrito electoral y no ser del mismo partido, no fueron impedimento para sumar esfuerzos, por lo que señaló que la única forma de construir un mejor porvenir es desempeñar la función pública y dejar de un lado los colores partidistas, tener una visión a largo plazo y caminar en equipo autoridades y ciudadanía.

“No existe otra forma de construir que quitándonos las etiquetas partidistas, debemos tener claro que el trabajo debe ser para todos, sin distingos de colores o preferencias. He venido demostrando con hechos mi compromiso con Michoacán y lo seguiré haciendo, porque cuando se quiere se puede”, expresó.

Lamentó que pese a la zona estratégica en la que se ubica el municipio por su cercanía con la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro, no se cuenten con los empleos, vías de desarrollo e industria, por lo que ratificó el apoyo al alcalde para tocar las puertas que sean necesarias, al reconocer que los presientes municipales del estado y el país, requieren del apoyo de todos.

“La suma de esfuerzos es lo que da resultados, necesitamos caminar en la misma dirección, juntos tocar las puertas que sean necesarias, podrá suceder que algunas no se abran, pero sino lo intentamos, nunca lo sabremos y no avanzaremos”, finalizó.

jcms