Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- El actor mexicano, Héctor Suárez, denunció que fue amenazado el mes pasado en una plaza comercial de Morelos, donde fue incluso encañonado.

Durante una entrevista con Carmen Aristegui el también comediante narró que al ingresar al baño de un centro comercial, a donde había acudido para comprar unas veladoras, sintió una pistola en la cabeza, “no vi a nadie”, dijo.

“Siento una pistola en la nuca, cuando me puso el cañón dijo, cuiden que no entren nadie al baño”, añadió.

Durante la charla con la periodista dijo que este sujeto le preguntó por los nombres de su hija, su hijo y su esposa. “¿Te suenan… te vamos a matar a ti hijo de tu …”.

Héctor Suárez señaló que en el mes de enero cuando una na camioneta azul, sin placas, en la Ciudad de México, la cual “se me acercó y no me dejaba pasar”.

Dijo también que posteriormente volvió a ver esa camioneta afuera del hotel en el que se hospeda en la capital del país. Un hombre le hizo una expresión como de “bájale”.

Finalmente el actor reconoció que tras lo ocurrido no vive en paz, se encuentra muy asustado y no sabe qué hacer.